- Judecatorii anunța verdictul final in doua dosare, in care protagonista este Alina Bica, fosta sefa a DIICOT. In ambele, Bica a primit pedepse la inchisoare cu executare, in prima instanta. Alina Bica așteapta sentintele in Costa Rica, unde s-a refugiat ...

- Publicatia Lumeajustitiei.ro a publicat plangerea penala pe care fosta sefa DIICOT Alina Bica a formulat-o la PICCJ impotriva sefei DNA Laura Codruta Kovesi. Plangerea penala a fost expediata de Alina Bica din Costa Rica, demersul fiind dezvaluit la Inalta Curte de aparatorul fostei sefe DIICOT, avocatul…

- Elena Udrea a facut o tranzacție de 500.000 de euro, inainte de condamnarea in dosarul Gala Bute. Concret, s-a retras din acționariatul companiei Tim Rail Cargo, operator feroviar privat, unde deținea 25% din titluri, și și-a vandut toate acțiunile catre Ioan Valeriu Trica, fost director general al…

- "Cred ca va amintiti, a fost parca chiar la investirea nu stiu carui Guvern PSD, ca au fost multe, cred ca Guvernul Tudose, exact inainte de depunerea juramantului, in cadrul audierilor in Parlament, cineva a spus afirmatia ca se desfiinteaza Pilonul II. Iata ca de atunci a aparut un fel de ping-pong…

- Cornel Tabacaru, rezident in Costa Rica, despre Elena Udrea. Unul dintre primii romani care s-au relocat acolo spune ca viața lui s-a schimbat de cand politicienii romani certați cu legea au descoperit paradisul topical. Viața tihnita din ultimii 10 ani a lui Cornel Tabacaru, in țara considerata ani…

- Elena Udrea si Alina Bica, cele doua „fugitive” in America Centrala, pot fi extradate si in lipsa unui tratat bilateral cu Romania, in baza unei conventii internationale la care Costa Rica este parte. In temeiul aceleiasi conventii, Costa Rica s-a angajat sa nu acorde azil politic celor acuzati de coruptie.…

- Avocatul Alinei Bica a anuntat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca fosta sefa a DIICOT a primit din luna ianuarie statutul de refugiat politic in Costa Rica si solicita sa fie audiata prin videoconferinta in procesul ANRP, in care este judecata alaturi de omul de afaceri Dorin Cocos…

- Avocata Laura Vicol a declarat vineri, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca daca ar fi in locul Alinei Bica ar cere statutul de refugiat politic in Costa Rica.„Nu pot sa vorbesc in numele dnei Bica, dar daca aș fi in locul dansei și cunoscand circumstanțele, cu siguranța, și eu aș…