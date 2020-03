Stiri pe aceeasi tema

- Bancile comerciale din Romania lucreaza la un mecanism pentru conditii mai relaxate fata de clienti, care sa fie aplicat pe termen mai lung, dar in acelasi timp trebuie schimbat si regulamentul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), sustine ministrul Finantelor, Florin Citu. "Am vorbit recent…

- Iohannis: „Vom trece cu bine prin aceasta incercare” Klaus Iohannis a declarat ca incepand de astazi se instituie starea de urgența pe intreg teritoriul Romaniei. „Pandemia poate fi stopata doar cu masuri excepționale, care s-au dovedit viabile in alte state ale lumii. Oricat de greu ne-ar fi sa ne…

- Despre finalul crizei coronavirusului am putea discuta dupa Paștele Ortodox, crede Sergiu Manea, CEO-ul BCR, intr-o discuție cu reporterul HotNews.ro. "Pana atunci virusul va continua sa se raspandeasca. Am mai vazut discuții despre apariția vaccinului impotriva Covid 19. Dar știm din istorie ca fabricarea…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru a spus, miercuri, ca, in prezent, Romania se afla in Scenariul 2, iar urmatorul lucru pe care il fac autoritațile este sa depisteze suspecții și sa pregateaasca spitalele pentru Scenariile 3 și 4.„In primele doua scenarii ne-am axat pe…

- Criza coronavirusului schimba modul de lucru și in cele mai mari companii din industria auto romaneasca: deplasarile cu avionul sunt limitate la maxim, evenimentele interne au fost suspendate, angajații care nu sunt in producție pot lucra și de acasa, iar ședințele obișnuite sunt inlocuite cu videoconferințe.…

- Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni ca din cele 64 de metrouri disponibile in Bucuresti 63 se afla in circulatie informeaza Agerpres. "Noi, imediat ce a aparut o intensificare a masurilor dispuse de Comitetul national pentru situatii de urgenta, am luat masuri privind…

- Dacian Cioloș a declarat ca un test de capacitate pe care Romania nu iși permit sa-l pice este criza cauzata de coronavirus. Liderul PLUS a precizat ca, in cazul in care scapa de sub control situația, atunci trebuie sa fim pregatiți și de o criza economica.„Criza cauzata de coronavirus este…

- Romania intra pe una dintre cele mai importante piețe ale viitorului: cea a bateriilor auto pentru mașini electrice! Compania romaneasca Rombat a intrat in piața producatorilor de baterii pentru mașini electrice, o tehnologie pe care o vaneaza cei mai mari producatori, de la Tesla la CATL. ...