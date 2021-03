Răspuns DUR al lui Selly după ce a fost amendat: Regulile NU se aplică deloc Vloggerul Andrei Selaru, alias Selly, a publicat pe contul sau de YouTube un material video in care vorbeste despre amenda primita de la politie in urma petrecerii de ziua sa. Tanarul spune ca legea „este foarte stupida” deoarece „cluburile sunt pline“ si regulile nu se aplica „pentru toata lumea la fel“. Selly vorbeste si despre cantaretii de manele invitati si spune ca el si prietenii sai asculta si acest gen de muzica si atunci le-a facut pe plac prietenilor sai. Copilul tau este unic, dar nu este singurul. Indruma-l alaturi de noi la primul curs de afaceri din viața lui, prin VERTIK Junior… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Intr-un raspuns pe YouTube, acolo unde este urmarit de aproape 3 milioane de oameni, Selly a adresat pentru prima data problema petrecerii din weekend, acolo unde și-a invitat prietenii, pe malul Lacului Snagov. Selly spune ca a fost acuzat de doua lucruri: faptul ca a incalcat normele sanitare in vigoare,…

- Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut sub numele Selly, a fost amendat de polițiștii din Ilfov pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Contactat de ziar, Selly a afirmat ca „sunt la masa, nu pot vorbi”. Sancțiunile Poliției au venit in urma…

- Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly, implinește astazi 20 de ani, iar petrecerea pentru ziua de naștere a fost ținuta azi noapte. Selly a inchiriat o vila in apropierea Capitalei pentru a-și putea organiza petrecerea cu prietenii, dupa cum scrie Can Can . Atmosfera a fost intreținuta de manelistul…

