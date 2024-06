Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii lui Real Madrid s-au bucurat sambata de caștigarea celui de-al 15-lea trofeu in Liga Campionilor, iar duminica au primit o veste și mai buna: unul dintre cei mai buni jucatori din lume a semnat cu “Los Blancos” și urmeaza sa fie anunțat oficial saptamana viitoare. Conform jurnalistului Fabrizio…

- Javier Tebas, președintele La Liga, a anunțat ca Kylian Mbappe (25 de ani) a semnat cu Real Madrid. Mbappe și-a anunțat public desparțirea de PSG și a jucat deja ultimul meci pe Parc des Princes, cu Toulouse, scor 1-3. S-a ințeles cu Real Madrid și anunțul oficial va veni dupa finala Champions League,…

- Kylian Mbappe a publicat un mesaj de adio vineri, la aproape 3 luni dupa ce PSG i-a confirmat plecarea la finalul sezonului. La scurt timp, superstarul francez a evoluat in ultimul meci de ”Parc des Princes”, scor 1-3 cu Toulouse, scrie digisport.ro .

- Fotbalistul francez Kylian Mbappe si-a oficializat plecarea de la Paris Saint-Germain la finalul sezonului dupa ce a jucat sapte ani la acest club, fara a-si anunta viitoarea destinatie, informeaza AFP. „Este ultimul meu an la Paris SG, nu voi prelungi si-mi voi incheia aventura peste cateva saptamani,…

- Dupa ce PSG a fost eliminata de Borussia Dortmund din semifinalele Ligii Campionilor (0-2 la general), atacantul francez Kylian Mbappe (25 de ani) a fost extrem de afectat. Cealalta semifinala se joaca azi, de la ora 22:00: Real Madrid - Bayern (2-2 in tur)Finala are loc pe 1 iunie, pe Wembley Fotbalistul…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, intervine din nou in viitorul lui Kylian Mbappe. Prima oara a facut-o in 2022, cand l-a convins pe atacant sa semneze prelungirea contractului cu PSG, deși era in negocieri cu Real Madrid. Acum, atacantul este la un pas de oficializarea transferului la Real, dar…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat ca spera ca starul echipei Paris Saint-Germain (PSG) și capitanul naționalei de fotbal a Franței, Kylian Mbappe, va participa la Jocurile Olimpice de la Paris, in ciuda faptului ca Real Madrid, echipa la care se presupune ca va ajunge, nu are in plan…

- Nasser Al-Khelaifi, președintele liderului din Ligue 1, PSG, a expus strategia clubului dupa desparțirea de Kylian Mbappe (25 de ani), care va ajunge cel mai probabil din vara, liber de contract, la Real Madrid. ...