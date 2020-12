Răspundem vibe-ului de vară cu piesa Calling, lansată de Hagen Feetly Dupa ce a cucerit platformele de streaming cu piesa U got me, Hagen Feetly tocmai a lansat, de curand, Calling. Piesa este un mix intre muzica electronica si dance, care ne duce intr-un road trip de vara. Chiar daca vremea incepe sa nu mai țina cu noi, un playlist potrivit, care sa inceapa cu aceasta piesa, va readuce caldura și vibe-urile bune in fiecare dintre noi. Și, cum vine ca un carusel emoțional, plin cu sound-uri dinamice, speram sa o auzim curand si la un super festival cu zeci de mii de oameni. Iata, noi deja am inceput sa visam la vremuri mai bune Vibratia muzicala creata de catre… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

