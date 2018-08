Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa League dupa ce a trecut de Hajduk Split, 2-1. In tur, scorul a fost 0-0. Ambele goluri ale roș-albaștrilor au fost marcate de Harlem Gnohere, in minutele 55 și 90+2. ...

- Jocul incantator și realizarile pe care Olimpiu Moruțan le-a avut in ultimele doua partide oficiale ale FCSB, in care a reușit sa inscrie de doua ori și sa fie coautor la alte doua reușite, ale echipei sale, l-au determinat pe finanțatorul echipei, Gigi Becali sa declare ca ii va mari salariul și ii…

- FCSB a trecut de Poli Iași, scor 4-0. Gigi Becali a anunțat ca va transfera un fundaș central in locul lui Mihai Balașa și ca ii va pune o clauza speciala lui Olimpiu Moruțan. "Normal, la valoarea echipei noastre, așa ar trebui sa fie toate meciurile. Cum a fost și cu Rudar. O sa vedeți ca așa vor fi…

- FCSB și Dinamo se infrunta in primul derby al sezonului. Florinel Coman (20 de ani), intrat dupa pauza in locul lui Filipe Teixeira, a decis soarta partidei cu o "dubla". Prima reușita a venit dupa o gafa uriașa a lui Jaime Penedo (vezi AICI). A doua, un șut precis din interiorul careului de 16 metri,…

- Gigi Becali a anuntat ca nu exista o clauza pentru demiterea lui Nicolae Dica si ca acesta va primi salariul pana la final in cazul unui astfel de scenariu. Gigi Becali l-a turnat pe Mihai Stoica. Probleme cu legea pentru managerul sportiv de la FCSB "Am facut un contract normal si,…

- Gigi Becali a declarat ca FCSB se va desparți de 3 jucatori. Echipa roș-albastra a acceptat sa il vanda pe Constantin Budescu, iar Denis Alibec si Harlem Gnohere sunt și ei pe picior de plecare. Becali a precizat ca Omrani de la CFR Cluj și fostul stelist, Rusescu, sunt doriți in lotul lui Dica.Gigi…

- Cel mai probabil, in aceasta saptamana se va face anuntul oficial al plecarii lui Dan Petrescu de la CFR Cluj, antrenorul urmand sa dea curs unei oferte extrem de tentante din China, unde va avea un salariu anual de 1,8 milioane de euro (de patru ori mai mare decat la CFR Cluj). Desi imediat…

- Interventiile publice ale finantatorului FCSB au tulburat, in ultimii ani, planurile antrenorilor. Indiferent de numele celui care a ocupat in acte postul de antrenor, Gigi Becali a influentat direct forma si moralul fotbalistilor prin declaratiile publice sau prin interventiile in privat, povestite…