Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care Meta nu are opțiunea de a transfera, stoca și procesa date de la utilizatorii sai europeni pe servere din SUA, Facebook și Instagram ar putea fi inchise in toata Europa, a avertizat proprietarul giganților rețelelor sociale in raportul sau anual. Problema cheie pentru Meta o reprezinta…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Respinsa pana nu demult in mod categoric de foști și actuali decidenți politici – care imparțeau cu o lejeritate demna de o cauza mai buna etichete precum ”agitatori”, ”extremiști” ori ”conspiraționiști” tuturor oponenților politici care le puneau la indoiala…

- Ministrul mediului, Tanczos Barna, a postat, joi seara, pe Facebook, o fotografie in care apare, intr-un mall din Capitala, impreuna cu fostul premier Florin Citu si cu ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu. “Intalniri surpriza la cumparaturi facute pe ultima suta de metri. Cei mai ocupati oameni…

- Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan a vrut sa impartașeasca bucuria luminilor de pe Arena Naționala cu oamenii de pe Facebook și a postat, miercuri, de 1 decembrie, un mesaj de “la mulți ani” pentru romani, insoțit de fotografii cu jocul de lumini colorate de pe Stadion. In cel mai scurt timp insa,…

- Ioana Theodoru Un spectacol jenant s-a derulat, sambata, la PNL Sector 3. Deși liderul TNL Petruț Gheorghița anunța ca intreaga filiala demisioneaza pentru a i se alatura lui Ludovic Orban, la finalul zilei, secretarul general adjunct al PNL, Gheorghe Pecingina, a dezvaluit numarul demisionarilor: ZERO.…

- Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM) trebuie sa depuna, din din 27 noiembrie, cereri pentru compensarea consumurilor de energie electrica si/sau gaze naturale. In caz contrar, furnizorii nu vor aplica aceasta masura, a anuntat, sambata, pe pagina de Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Ordinul…

- Liderul PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, a cerut, luni, intr-o postare pe Facebook, demisia lui Florin Cițu de la conducerea PNL. Motreanu, liderul liberal cu cele mai multe voturi la ultimele alegeri, susține ca Florin Cițu nu mai are niciun fel de autoritate morala in PNL. “Votul cerut…

- „Genunchii mei au slabit de post, iar carnea mea s-a uscat de lipsa untdelemnului” Ps. 108 Tocmai frumusețea cantarilor bisericești, isonul nostalgic al colindelor, care incet or sa rasune pretutindeni in glasurile copiilor și creștinilor, vor da frumusețe sarbatorii Nașterii Domnului. Frumusețea…