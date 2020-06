La inceput, coronavirusului i-a luat trei luni pana sa ajunga sa infecteze un milion de oameni. Acum, ultimul milion de persoane infectate a fost atins in doar 8 zile. Cu o pandemie de coronavirus in plina desfașurare, care a infectat deja peste 10 milioane de persoane la nivel global, reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) avertizeaza ca actuala criza ar putea intra intr-o noua etapa periculoasa, informeaza BBC. Astfel, daca anumite țari din vestul Europei sau Asia reușesc, in acest moment, sa țina numarul de infecții sub un oarecare control, boala continua sa se raspandeasca…