Răspândirea pandemiei Covid19 în România şi în lume, 18 aprilie De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.106 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 117 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.078 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare in Romania. De asemenea, 104 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 6.633 de infecții cu COVID-19 in Romania. 333 de noi cazuri de imbolnavire. Care este situația pe județe De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.016 de persoane care nu au respectat perioada de…

- BULETIN DE PRESA 12 Aprilie 2020, ora 13.00 De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.998 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 94 de persoane aflate in carantina au parasit locația in…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.977 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 92 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 4.761 de infecții cu COVID-19 in Romania. 344 de noi cazuri de imbolnavire. Care este situația pe județe De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.869 de persoane care nu au respectat perioada de…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.700 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 57 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- BULETIN DE PRESA 6 Aprilie 2020, ora 13.00 De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.639 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 56 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.247 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentruacestea fiind dispusa…