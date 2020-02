Răspândirea coronavirusului afectează business-urile locale care importă telefoane, maşini şi echipamente electrice direct din China (analiză) China este al saptelea partener comercial al Romaniei, iar raspandirea coronavirusului afecteaza business-urile locale care importa in special telefoane, masini si echipamente electrice direct din aceasta tara, potrivit estimarilor analistilor KeysFin. "In ciuda efectelor economice majore in cazul Chinei, semnificative la nivel global si local, nu consideram ca momentan se impune sa luam in calcul un scenariu alarmist. Exista experiente asemanatoare anterioare (SARS sau ZIKA), asa ca e important sa reamintim ca, atunci cand se va limita raspandirea virusului, lucrurile vor reveni, gradual la normal… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

