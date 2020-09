Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj IRES realizat in perioada 19-20 august arata ca 59% din romani susțin deschiderea restaurantele in interior, in timp ce 38% raspund ca nu sunt de acord cu acest lucru, iar 3% din respondenți nu au raspuns, potrivit datelor publicate miercuri pe Facebook de Vasile Dincu.Cei mai mari…

- Vineri, 21 august 2020 debuteaza la Rașnov ediția 12.2 a Festivalului de Film și Istorii (21 – 30 august 2020). Programul final cuprinde 29 de filme, 8 concerte, 16 dezbateri, Școala de Vara și peste 50 de invitați speciali cu care publicul larg va putea intra in dialog. Un cocktail cultural a la FFIR,…

- Reprezentantii unui restaurant din China au prezentat scuze public pentru zelul cu care au raspuns unei campanii nationale derulate impotriva risipei de hrana. Restaurantul, aflat in orasul Changsha din centrul Chinei, a prezentat scuze pentru zelul exagerat cu care a raspuns campaniei nationale…

- Un angajat al Primariei Satu Mare a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. Totul s-a intamplat vineri, 31 iulie, insa conducerea institutiei nu a pomenit nimic. Au stat malc pana azi (2 august) dupa-amiaza, cand și-au postat „pozitia” pe pagina de Facebook al institutiei. Iata ce spune…

- Romii si imigrantii sunt doua grupuri in care romanii au cea mai mica incredere, iar 40% din romani au o parere, in general, proasta despre romi. In contextul pandemiei de coronavirus, 1 din 10 romani considera ca romii sunt principalul grup responsabil pentru raspandirea SARS-Cov-2. Cei mai multi romani…

- Restrictiile impuse de autoritatile elene privind inchiderea a cinci puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria si pastrarea uneia singure au dus, in mod evident, la cozi care se intind pe cativa kilometri. Turistii romani se plang pe grupurile de Facebook dedicate ca trebuie sa astepte ore bune, iar…

- Restrictiile impuse de autoritatile elene privind inchiderea a cinci puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria si pastrarea uneia singure au dus, in mod evident, la cozi care se intind pe cativa kilometri. Turistii romani se plang pe grupurile de Facebook dedicate ca trebuie sa astepte ore bune, iar…

- Primarul in funcție al municipiului Timișoara, Nicolae Robu, a intrat, in forța, in campania electorala pentru caștigarea unui nou mandat. Pentru a-și evalua șansele, edilul a inițiat un sondaj de opinie, pe...