Uniunea Europeana ar trebui sa-si reduca bugetul dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, care va avea loc anul viitor, a estimat joi premierul danez Lars Lokke Rasmussen, la o zi dupa ce Comisia Europeana a prezentat proiectul bugetului UE pentru perioada 2021-2027, transmite thelocal.dk.



Intr-o postare pe Twitter, Rasmussen a subliniat ca "o Uniune Europeana mai mica trebuie sa insemne un buget mai mic!", in contextul in care UE va numara 27 de state membre dupa iesirea Marii Britanii din organizatia europeana.



In opinia sefului executivului danez, contribuabililor…