- Fotbalistii echipei Lecce, Samuel Umtiti si Lameck Banda, au fost tinta scandarilor rasiste ale suporterilor formatiei Lazio Roma la meciul care s-a disputat miercuri, in Serie A, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ajuns la 35 de ani, francezul Steven Thicot, fost la Dinamo intre 2013 și 2014, rememoreaza perioada petrecuta in Ștefan cel Mare, declarandu-se in continuare indragostit de București, orașul ce i-a fost casa timp de un an. Campion european cu Franța U17 acum doua decenii, „Tikito” a fost unul dintre…

- Recent, in mediul online, a aparut o petiție bizara prin care fanii ii cer lui Julian Alvarez (22 de ani), fotbalistul lui Manchester City și campion mondial cu naționala Argentinei in decembrie 2022, sa se desparta de iubita lui. Iubita sud-americanului este Emilia Ferrero și activeaza in prezent…

- Prestigioasa publicație franceza L'Equipe a ales cel mai bun prim „11” al anului 2022. Interesant este ca jurnaliștii din Hexagon s-au oprit la un singur campion mondial, dupa ce Franța a cedat in fața Argentinei: Leo Messi, MVP-ul turneului final din Qatar. ...

- Fotbalistul Blaise Matuidi, in varsta de 35 de ani, campion mondial cu Franta in 2018, si-a anuntat retragerea din activitatea sportiva. Este primul campion mondial din 2018 care se retrage, noteaza Le Figaro. "Fotbal, te-am iubit atat de mult. Fotbal, mi-ai dat atat de mult, insa a sosit momentul pentru…

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi, a declarat, duminica seara, ca isi doreste sa mai joace cateva meciuri pentru nationala si in calitate de campion mondial. "Vreau sa mai joc cateva meciuri si in calitate de campion mondial. Asta isi doreste toata lume ...

- Argentina a invins-o pe Franța și a cucerit al treilea titlu mondial din istorie! A fost 2-2 la finalul timpului regulamentar, 3-3 dupa reprizele de prelungire și 4-2 pentru „pume” la loviturile de departajare. Portarul Emiliano Martinez (30 de ani) a plans ca un copil dupa meci. Emiliano Martinez,…

- Franța s-a calificat pentru al doilea Mondial de fotbal consecutiv in finala, iar in cazul in care „Cocoșii galici” vor trece de Argentina (duminica, ora 17:00, Lusail Stadium) atunci Didier Deschamps va egala un record vechi de 84 de ani.