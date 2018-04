Stiri pe aceeasi tema

- Corespondentul Panainte Obreja ii luase la mișto pe „Costica Furcoi și Vasile Bleoju, primul, președintele Sfatului popular comunal Bogdanești – Birlad, celalalt, președintele CAP-ului”. Ce facusera aști doi tovarași de ajunsesera in varful sprințarei penițe obrejiene? Nici mai mult nici mai puțin decat…

- Luigi Longo (1900-1980), șeful comuniștilor italieni, in vizita la maria sa Ceaușescu (martie 1967) In “Flacara Iașului” din 4 aprilie 1967, revoluționarii oameni ai muncii de la orașe și sate puteau citi cu mult interes, dar și cu multa dezamagire, un material general numit: „In obiectiv. Lucrarile…

- Lucrarile finale la ICIL Barlad (1967) Pana la deschiderea celor doua mari unitați industriale (Fabrica de confecții și Fabrica de mobila), industria Vasluiului se limita la Fabrica de caramizi și olane (pompos numita „Ceramica”) și Topitoria de canepa (laudata ca „Textila”). Un autor necunoscut a publicat…

- Locomotiva electrica romaneasca, fabricata sub licența suedeza „ASEA” Corespondentul Vasile Slabu reușise publicarea la rubrica „Agenda” a unui material mustrator la adresa mai-marilor din sanatatea barladeana, pe care l-a intitulat „Naștere la zero grade!”. Declarativ și scriptic, partidul comunist…

- „Steagul roșu”, o zdreanța neaducatoare de bani in plus la portofelele truditorilor hușeni “Brigazile fruntașe obțin an de an intre 11.000-14.000 kg struguri la hectar. 5.328.000 de lei beneficii, cu peste 1.200.000 de lei peste prevederi”, scria „Flacara Iașului” din 9 martie 1967. Performanțele Podgoriei…

- Fabrica de confecții Vaslui (1967) – controlorul de calitate Andrei Solomon, cu un grup de muncitoare din secția a II-a. La Poganești, intr-un suflet se dusese la școala, unde fusese amenajata secția de votare, Ion Gavrila, care, fericit foarte, ar fi spus cu nesfarșita mandrie: „Am votat pentru viața…

- La intrebarea reporterului: ”Care-i situația la celelalte cercuri de invațamant?”, tov. organ de partid raspunse cam in doi peri culeși de pe vanoasa coapsa a broaștei: „Precis, nu știu. Dar mai mult ca sigur ca tot la nivelul acesta se prezinta”. Eminentul prezident al Uniunii raionale a cooperativelor…