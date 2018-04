Răsfoind presa de altădată… (22): Românul, spirit inventiv Șantierul marelui hotel „Unirea” din Iași (1967) „De la inceputul anului și pina in prezent, la Cabinetul tehnic al FRB s-a inregistrat un numar de 43 de inovații, din care 15 se aplica cu succes”. Conform unui calcul babesc personal (pardon, moșnegesc!), aceste 43 de inovații s-au realizat in exact 100 de zile de la inceputul anului 1967, rezultand aproximativ o inovație la doua zile și jumatate! Pe tot cuprinsul țarii incepuse inca din anii ’50 ai secolului trecut o adevarata mișcare de invenții și inovații in cele mai diverse ramuri ale industriei, fenomenul neocolind nici tanara Fabrica de… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

