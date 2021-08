Răsfățul dacilor, romanilor și al nobililor la băile milenare de la Geoagiu Lux, sanctuare, zei și zeițe, nimfe și fostele bai daco-romane de la Geoagiu. Inca de acum doua mii de ani, Geoagiu Bai a fost o atracție pentru daci, romani, dar și nobili. In urma cu circa doua milenii, baile termale de la Geoagiu, erau o atracție luxoasa pentru oamenii vremii. Sanctuare și monumente inchinate nimfelor și zeitaților tamaduitoare din panteonul greco-roman se gaseau chiar in centrul stațiunii Geoagiu Bai. In Antichitate, Germisara era considerat un centru spa, acolo unde dacii se foloseau de propritetațile vindecatoare ale izvoarelor termale. Au venit romanii… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

