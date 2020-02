Stiri pe aceeasi tema

- Salarii platite ilegal și achiziții ce nu pot fi justificate, la Primaria Cosmești in Eveniment / on 03/02/2020 at 11:38 / Salarii platite ilegal și achiziții ce nu pot fi justificate, descoperite de reprezentanții Curții de Conturi la Primaria Cosmești, in urma controlului desfașurat in perioada…

- Responsabilii unei comune buziene au reusit sa aduca prejudicii bugetului unitatii administrativ–teritoriale cat aproape jumatate din totalul prejudiciilor calculate de auditorii Curtii de Conturi pentru toate cele 39 de entitati verificate anul trecut la contul anual de executie bugetara 2018. Potrivit…

- Potrivit Curții de Conturi, la Primaria Cluj-Napoca au fost descoperite prejudicii în valoare de 4,1 milioane lei, abateri financiar-contabile de 177 milioane lei și venituri suplimentare de 3,4 milioane lei. Perioada efectuarii acțiunii de audit a fost între 16 mai și 27 iulie…

- Prejudiciile descoperite de Curtea de Conturi in bugetele locale si bugetul de stat sunt de ordinul sutelor de milioane de lei, majoritatea fiind generate de cresteri peste masura a salariilor si sporurilor acordate functionarilor publici.

- Acuzațiile vin din partea sindicatului Culturalia care susține ca ministrul Culturii ca acopera cheltuielile nejustificate din cadrul instituției, scoase la lumina de raportul Curții de Conturi a Romaniei, vorbind de un adevarat jaf pe banii publici. Sindicatul dau ca exemplu coiafeze și milițieni detașați…

- Deputatul PNL Marius Bodea, impreuna cu consilierii locali PNL Iasi, solicita realizarea unui audit extern la Primaria Iasi pentru a se verifica modalitatea in care au fost cheltuiti banii publici pentru organizarea concertelor si festivalurilor publice si a evenimentelor din cadrul „Sarbatorilor Iasului"…

- VERIFICARI… Curtea de Conturi a incheiat, de curand, un control la societatea de transport in comun din Vaslui, SC Transurb SA. Institutia a verificat cum s-au folosit resursele financiare ale sectorului public si urmeaza sa traga concluziile. De asemenea, aproape in aceeasi perioada cu controlul Curtii…

- Primaria Timisoara a pus la bataie 128 de parcele pentru casa dedicate tinerilor. Chiar daca lista finala a beneficiarilor a fost aprobata in aprilie, Primaria Timisoara nu a facut inca punerea in posesie. Motivul: Curtea de Conturi a descoperit nereguli pentru care a dispus reanalizarea dosarelor.