Răscumpărau robii munteni și moldoveni, dar mai și plăteau pentru greșelile Domnilor Aceștia dispuneau de dragomani și, deși imunitatea lor nu era uneori respectata atunci cand domnitorii pe care ii reprezentau tradau, cladirile unde iși aveau sediul erau scutite de taxe și de incartiruire, servind și drept azil celor urmariți sau scapați din inchisori turcești. Potrivit lui Dimitrie Cantemir, capuchehaiale puteau rascumpara ori elibera robii moldoveni și munteni care erau luați de tatari și erau vanduți ori trimiși la Istanbul. Primele consulate romanești au aparut intr-o forma incipienta inca din 1839, ca secții consulare ale agenților domnitorilor Munteniei și Moldovei la Constantinopole… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

