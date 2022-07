Răscumpărări de acțiuni.Giganții petrolului, profituri record de pe urma crizei energetice. Cele mai mari companii petroliere din Europa, Shell și TotalEnergies, au extins joi rascumpararile de acțiuni, dupa ce profiturile lor din al doilea trimestru au depașit profitul record din trimestrul precedent, datorita creșterii prețurilor la țiței, gaze și produse rafinate. Cota de referința a petrolului Brent a crescut cu peste 140% in ultimele douasprezece luni, […] The post Rascumparari de acțiuni.Giganții petrolului, profituri record de pe urma crizei energetice. first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

