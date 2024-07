Răscoala românilor din Leeds. ”Ar avea curajul să ia copii la musulmani?!” Revolta din Leeds, Marea Britanie, in care au fost implicati cetateni romani, care au rasturnat și incendiat vehicule, a generat numeroase reactii. In incident a fost implicata o familie de romani, dupa ce autoritațile au luat in grija cei cinci copii. Gestul romanilor este condamnat, dar au aparut si semne de intrebare. Au luat copii la țigani, dar ar avea curajul sa ia copii la musulmani?!, se intreaba un roman pe Facebook. MAE a explicat ca incidentele au fost declansate de tentativa de preluare in grija statului a copiilor unei familii de romani, dupa ce unul dintre copii a ajuns la spital… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

