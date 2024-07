Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un fel de justificare a rușinoasei infrangeri pe care liberalii au suferit-o in Maramureș, Ionel Bogdan, principalul vinovat, nu iși cere scuze in fața „fanilor” care i-au aprobat și aplaudat minciunile postate pe rețelele de socializare. Acolo, in „eter” se vedea invingator sigur, „toate sondajele…

- Rezultatele de la Alegerile Locale zguduie PNL-ul din temelii. Ionel Bogdan ar urma sa fie demis Am aflat pe surse faptul ca, in urma alegerilor de ieri conducerea centrala a Partidului Național Liberal (PNL) ar fi decis sa ia masuri drastice impotriva liderilor din teritoriu care au suferit infrangeri…

- Intr-un material platit din bani publici, Ionel Bogdan de la PNL anunța, cu majuscule, ca a caștigat in instanța, prin ordonanța președințiala, acțiunea pe care a depus-o impotriva „celor doi constanțeni, care au dat buzna saptamana trecuta in biroul meu, au provocat scandal și au bruscat o colega insarcinata…”.…

- Un raport realizat de think-tankul Expert Forum a analizat modul in care primarii in funcție și-au schimbat opțiunile politice inaintea alegerilor din 2024. Astfel, in urma „permutarilor” politice, PSD a caștigat 279 de candidați, cei mai mulți de la PNL (174) și de a PMP (27). Social democrații au…

- Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, candidat la funcția de primar al municipiului Baia Mare: „Am inceput organizarea șantierului la Italsofa unde construim unul dintre cele doua pasaje mult așteptate de catre baimareni și maramureșeni. Am fost pe șantier cu administratorul public…

- Dupa sloganul politic „furat” in mod evident de Ionel Bogdan, (Vezi detalii), noi acuzații de plagiat vin la adresa candidatului PNL la funcția de primar al Baii Mari. De aceasta data, Calin Herțeg reacționeaza dur dupa ce mai Ionel i-ar fi plagiat programul electoral. „Ma ia cu nervii și cu scarba.…

- Dupa un parcurs fara greșeala, Naționala Romaniei s-a declarat invinsa in finala Campionatul European de Fotbal al Primarilor de catre prima reprezentativa a Cehiei cu scorul de 3-1. Dupa victoriile din faza grupelor (4-0 cu echipa a doua a Cehiei, 7-1 cu Republica Moldova și 6-1 cu Croația), optimi…

- Mai sunt cam cinci saptamani pana la alegerile locale și europarlamentare, suntem intr-un fel de precampanie, o mascarada de fapt, pentru ca doar campanie electorala se face peste tot, in presa, pe strada, in instituții, la orice eveniment, dar, din pacate, inclusiv in biserici. Specific alegerilor…