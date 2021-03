Stiri pe aceeasi tema

- Filozoful si scriitorul Emil Cioran este personaj de benzi desenate reunite intr-un volum aparut in Franta si intitulat ”Nu putem trai decat la Paris”. Desenele sunt realizate de Patrice Reytie, iar zecile de aforisme care le insotesc, multe inedite, au fost descoperite de autor in arhivele Centrului…

- Cel putin patru persoane au fost impuscate mortal de fortele de ordine din Myanmar in cursul protestelor organizate duminica fata de lovitura de stat militara, iar liderul Guvernului informal format de opozitie a pledat pentru continuarea "revolutiei", conform agentiei Associated Press. Ei se adauga…

- Acuzati ca planuiau sa comita un atac terorist la Paris, trei islamisti au fost condamnati, miercuri, la pedepse cuprinse intre 22 si 30 de ani de inchisoare, informeaza cotidianul La Voix du Nord, citat de Mediafax.Hicham El Hanafi, un marocan in varsta de 30 de ani, a fost condamnat la 30 de ani de…

- Pandemia a adus mari schimbari in viața sa! Irina Rameș, pe numele sau de buletin, s-a indragostit iremediabil de un francez, un tanar muzician pe nume David Goldcher. Solista, in varsta de 29 ani, a ales sa faca o schimbare radicala dupa ce, anul trecut s-a desparțit de instrumentistul sau, Alex Badea.…

- Au fost violențe in Franța, chiar in centrul capitalei Paris, unde au avut loc lupte de strada. Manifestantii s-au ciocnit cu fortele de ordine.Violențele au avut loc la finalul unui protest fața de legea securitații globale. Forțele de ordine au incercat sa degajeze Piata Republicii. Reamintim ca in…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat duminica, 24 ianuarie, ca persoanele cu varsta de peste 11 ani din spațiul european vor prezenta, la imbarcare, o declaratie pe propria raspundere prin care se angajeaza sa se autoizoleze timp de o saptamana dupa sosirea in Franta, informeaza Agerpres.Masura vine…

