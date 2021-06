Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii 30 ani, Romania a avut 24 de premieri, daca tinem cont si de interimari. Unii sunt si acum in atentia publica, altii insa au incercat sa iasa din lumina reflectoarelor. Click! vi-i arata pe Nicolae Vacaroiu, Theodor Stolojan si Petre Roman asa cum nu i-ati mai vazut de mult. Al treilea fost…

- Candidații trebuie sa aiba studii universiatre in domeniile solicitate, dar și vechime in munca de minim 5 ani și de 3 ani in funcții de conducere.Calendarul concursului:Depunere dosare concurs – 04.06.2021- 10.06.2021, orele 09.00 -14.30Afișare rezultate selecție dosare – 15.06.2021Susținere proba…

- Piața locala de servicii de resurse umane va relua creșterea in 2021, dupa scaderea de aproximativ 10% din 2020, pe fondul revenirii treptate a economiei, potrivit noii analize KeysFin dedicate HR-ului local. Deși cifra de afaceri a furnizorilor de servicii HR din Romania a scazutcu 2,8% in 2019, in…

- Comunicat: Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania informeaza opinia publica și aduce urmatoarele clarificari cu privire la investigația declanșata de Consiliul Concurenței pe piața producției și comercializarii carnii de pasare din Romania. Menționam ca UCPR și producatorii de oua consum, se afla…

- Piața de carți la nivel global a incheiat 2020 cu o cifra de 85.9 miliarde de dolari. In 2020 s-au livrat peste 750 milioane de carți in USA cu o cifra de 37 miliarde de dolari in vanzari. Vanzarile de carți au crescut cu peste 8% in 2020 fața de 2019. Cea mai mare creștere […] The post O noua categorie…

- STIHL a lansat pe piața din Romania un spalator cu presiune semiprofesional dedicat micilor companii din zona peisagistca, gradinarit, agricultura, dar și utilizatorilor casnici care sunt mai “pretențioși” atunci cand vine vorba de specificațiile tehnice ale unui utilaj pe care il folosec in curte.…

- Mastercard, companie de tehnologie in industria globala de plați, anunța lansarea campaniei „Piața la drum”, un proiect care militeaza pentru egalitatea de șanse și independența financiara și marcheaza o premiera in Romania: fiscalizarea activitații micilor producatori din zonele rurale și accesibilizarea…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politica in care a precizat ca iși dorește ca actualul Guvern sa gaseasca soluții optime pentru reinstaurarea unui climat concurențial pe piața romaneasca a produselor agro-alimentare. Ioan Balan a declarat ca deși s-a spus in nenumarate…