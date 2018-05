Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a oferit mai multe cadouri Suveranului Pontif, printre care un stilou personalizat – inscriptionat cu numele Papei Francisc – modelul Poenari Majestic Blackwood, confectionat, manual, din lemn, in Romania, la atelierele din Suceava, informeaza Guvernul. In schimb, ...

- Cum arata cel mai prost teren de fotbal din Romania. Astea-s condițiile in care s-a jucat meciul de la Filipești de Targ (Prahova), dintre Steaua Margineni și Unirea Barcanești! Site-ul sportcampina.blogspot.ro a prezentat cum arata cel mai prost teren de fotbal din Romania, arena ”Flacara” din Filipesti…

- In cursul acestei zile, mai mulți politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat o acțiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul “legume fructe” in municipiul Craiova. Oamenii legii au controlat 12 ...

- Mai mulți suceveni care locuiesc pe strada Zorilor din municipiul Suceava, in spatele Complexului Comercial Albina, au sunat pe parcursul zilei de ieri la 112 și au solicitat ca pompierii sau alți salvatori sa vina sa dea jos o pisica ce nu mai putea cobori din copacul in care se urcase. Oamenii au…

- O carte-ntreaga de rețete romanești, scrisa pe un bob de grau! In inima Baraganului, graul ține loc de orice alta cereala. Nu-i de mirare, deci, ca-n vremurile de demult umplutura de sarmale se facea...

- Romania este in momentul de fata o platforma de asamblare si de export pentru diverse bucati din supply chain, a afirmat Iulian Stanciu, CEO al eMag, cel mai mare magazin online local, in cadrul unui eve­ni­ment organizat ieri in Bu­curesti de firma de audit si consultanta fiscala PwC in parteneriat…

- Afacerile din piata romaneasca de retail farmaceutic au ramas, cu mici exceptii, in continuare in curtea antreprenorilor care au infiintat companiile in urma cu mai bine de doua decenii, cand a inceput dezvoltarea sectorului privat. Mai mult, antreprenorii romani au accelerat procesul…

- Oamenii care au calatorit in ultima perioada cu trenul Iasi - Timisoara au avut de indurat frigul din vagoane. Ei insa recunosc ca personalul a facut tot ce a fost posibil pentru remedierea situatiei. Aerul conditionat din tren se incalzeste treptat, dar daca este pornit in Iasi, la inceputul calatoriei,…