Stiri pe aceeasi tema

- Imagini frumoase cu cerbi la o sararie amplasata de specialiștii Romsilva intr-o padure din Munții Țarcu, pe raza Ocolului Silvic Teregova din cadrul Direcției Silvice Caraș – Severin. Imaginile au fost obținute de Petru Stoicanescu, cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei. …

- Micul Baloo a fost filmat intr-o padure din Parcul Natural Apuseni cu ajutorul camerelor cu senzori pentru monitorizarea faunei. In imaginile inedite, un pui de urs, supravegheat de ursoaica, de freaca cu spatele de un arbore. Urșii se freaca des de arbori din specia rașinoase pentru a se deparazita…

- Romsilva a facut publice imagini cu efortul angajatilor sai din Caras-Severin de a inmulti lostrita, o specie de peste aflata pe cale de disparitie in raurile din judet. In imaginile date publicitatii de specialistii din cadrul Regiei Nationale a Padurilor se vede procedeul folosit pentru reproducere…

- Tragedia in care 8 romani au murit din cauza unui sofer inconstient care in loc sa fie atent la drum facea live pe Facebook pare sa nu fi impresionat toti conducatorii auto. Un sofer profesionist a fost filmat de un pasager al microbuzului cu care circula in timp ce se juca pe nu mai putin de doua…

- Liberalii caransebeșeni au organizat o masa rotunda cu tema „Rolul PNL in realizarea Romaniei Mari”, la care au participat unii dintre primii lideri liberali ai PNL Caransebeș dupa 1990, dar și actuala conducere a organizației municipale, consilieri municipali, precum și membri ai Tineretului…

- Șoferul microbuzului implicat marți seara in accidentul de langa Budapesta, in care au murit noua romani, facea un live pe facebook in timpul accidentului. Acesta a filmat strada, apoi s-a filmat pe el, a raspuns la mesa...

- In plin scandal cu USR, legat de strangerea de semnaturi din centrul orasului, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care apare mancand dude dintr-un dud aflat pe marginea drumului.

- Vulturul pleșuv sur a disparut din Romania in perioada interbelica, prezența in țara noastra fiind foarte rara, in tranzit. Vulturul pleșuv sur este o specie caracteristica zonelor montane, impadurite. Lungimea corpului este de aproximativ un metru, iar anvergura aripilor poate depași 2,5…