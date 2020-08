Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis considera cu doar cetațenii sunt vinovați pentru numarul tot mai mare de cazuri pe care Romania il inregistreaza in ultimele doua luni. Președintele precizeaza ca medicii și Guvernul nu poarta nicio vina, deși peste 3.700 de cazuri de coronavirus s-au inregistrat in randul cadrelor medicale,…

- Șeful statului susține ca o marire de 40% a pensiilor este imposibila avand in vedere criza economica in care ne aflam, insa Guvernul face tot posibilul pentru a gasi cele mai bune metode. „Nu cred ca se așteapta cineva ca toate cheltuielile care au fost planificate inițial sa poate fi facute. Pur și…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca, daca ar fi sa se dea crezare anuntului presedintelui Klaus Iohannis dupa Consiliul European de la Bruxelles, conform caruia Romania va beneficia de aproape 80 de miliarde de euro pentru proiecte europene, Guvernul PNL "trebuie" sa dubleze…

- E apel de ultima ora catre Klaus Iohannis. Elevii vor sa poata continua cursurile online și pe viitor. 20 de asociații și federații de elevi, studenți și parinți ii cer președintelui Klaus Iohannis sa promulge legea care prevede asigurarea accesului la educație online pentru toți elevii și profesorii,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, miercuri, ca, de cate ori face Guvernul "o tampenie", seful statului, Klaus Iohannis, "iese cu o stire sa o astupe". "Eu am vazut ca PSD, alaturi de celelalte forte politice, a facut dupa 'martea neagra', cum s-a spus in presa, si o 'miercurea…

- "A fost o prima faza a crizei in care s-au injectat bani in economie in toate sectoarele. Intram in etapa a doua, și am intrat și cu IMM-Invest, dar și cu alte programe suplimentare unde eu cred ca trebuie sa alocam resursele in acele sectoare unde vedem un randament din ce in ce mai mare (...).…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca medicii nu primit nici pana acum stimulentele de 500 de euro promise de presedintele Klaus Iohannis. "Guvernul PNL insa nu a respectat promisiunea, drept dovada ca nici acum, dupa 2 luni de zile, niciun medic nu a primit banii promisi cu atata…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a venit joi seara cu o replica la atacul presedintelui Klaus Iohannis, acuzandu-l ca nu se comporta ca un sef de stat, ci ca un „politician de la PNL”. Ciolacu l-a acuzat pe Iohannis ca Guvernul nu are un plan de relansare al economiei si ca incearca „cu…