Te iubesc, dar n-o s-o spun… rareș și Olivia Addams se pregatesc intens pentru vara și te introduc și pe tine in starea lor. Dupa succesul piesei ,,Buchet de trandafiri”, fanii au tot așteptat o noua colaborare intre cei doi, unul dintre cele mai fresh duouri la acest moment. Plini de energie, rareș și Olivia te invața sa te descotorosești de clasicul te iubesc și sa gasești ceva mult mai palpitant pentru persoana speciala din viața ta cu “Of Corso”. “Of Corso” face parte din campania aniversara a brandului Corso, o reinterpretare actuala a hitului de acum 10 ani, pornita de la un concept semnat…