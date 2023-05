Stiri pe aceeasi tema

- Pentru el s-au acordat aplauze in picioare minute in șir. Lacrimile din ochii spectatorilor din sala nu au putut fi stapanite. A convins publicul sa il voteze, astfel incat a caștigat finala show-ului de divertisment Romanii au Talent 2023, difuzata vineri, 12 mai, de Pro TV. Cine este Rareș Prisacariu,…

- Voturile au fost numarate, iar caștigatorul marelui premiu in valoare de 120.000 de euro a fost anunțat. Doar ca exista un detaliu pe care mulți romani nu il iau in considerare: suma cu care pleaca acasa finalistul este mai mica decat cea promovata ca fiind oficiala. Afla in randurile de mai jos cați…

- CU TOTII LA VOT… La „Romanii au talent”, vineri este Marea Finala, cu numarul 13, dar, contrar credintei populare, va fi cu noroc. Cei 11 concurenti vor lupta pentru marele premiu, in direct pe PRO TV si VOYO. La finalul primei semifinale, telespectatorii au aflat primii concurenti care vor ajunge…

- HAI CU VOTUL!…Barladul are o sansa unica! Are o trupa de dans, Monique Family, finalista la Romanii au Talent 2023, cu sanse mari la premiul de 120.000 de euro! Trupa se afla printre primii cinci concurenti care au trecut in marea finala a emisiunii. Membrii trupei au cucerit publicul cu numarul de…

- Ultima semifinala a celui mai indragit show de divertisment difuzat de Pro TV s-a incheiat, vineri, 5 mai. Iata care este lista finalistilor de la Romanii au talent 2023! Ei sunt concurenții care vor lupta pentru marele premiu de 120.000 de euro. Zece concurenți, in finala Romanii au talent 2023 Momente…

- „Aseara la Romanii au talent a fost MAGIE!!! Am avut emoții, am trait momente unice și am intalnit oameni deosebiți, de la participanții pe care mi i-am facut prieteni, pana la echipa PRO TV , care depune suflet și o munca titanica pentru aceasta emisiune. Nu mi-am imaginat niciodata ca voi ajunge in…

- Prima semifinala live a show-ului de diverstiment Romanii au Talent 2023, vineri, 28 aprilie. Doisprezece concurenți au pașit pe scena emisiunii difuzate de Pro TV pentru a demonstra tuturor ca au abilitațile necesare pentru a caștiga marele premiu in valoare de 120.000 de euro. Afla in randurile de…

- Cum a ajuns Emil Rengle in clipul lui Florin Salam Emil Rengle a devenit foarte cunoscut in 2018, atunci cand a participat la Romanii au Talent. Dansatorul a impresionat atat juriul, cat și publicul, astfel ca a caștigat doua premii importante. Emil a plecat acasa cu Marele Premiu de 120.000 de euro,…