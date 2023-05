Stiri pe aceeasi tema

- Rares Prisacariu, un baietel in varsta de 7 ani, a castigat finala „Romanii au talent”, sezonul 13, de la Pro TV si marele premiu de 120.000 de euro, informeaza news.ro.Baietelul de 7 ani este din Botosani si este pasionat de actorie .„Sunt foarte emoționat pentru ca am putut sa fac impresie buna…

- Rareș Prisacariu este marele caștigator al sezonului 13 Romanii au Talent. La numai 7 ani, tanarul concurent a reușit sa uimeasca o țara intreaga cu recitalurile sale și a atras cele mai multe voturi din partea publicului. La finalul serii, a primit marele trofeu și un cec in valore de 120.000 de eu

- Rareș Prisacariu a caștigat „Romanii au talent” sezonul 13 și premiul de 120.000 de euro Au fost 11 eroi in marea finala și un sezon 13 magic! Cei mai talentați concurenți au avut momente de excepție pe scena talentelor și s-au luptat pentru marele premiu in valoare de 120.000 de euro și trofeul Romanii…

- Vineri seara, in cadrul finalei de la Romanii au Talent, a pașit pe scena un tanar de doar 7 ani care a emoționat o intreaga Romanie. Rares Prisacariu a avut un mesaj puternic și emoționant care i-a facut și pe jurați sa asculte cu mare atenție cuvintele sale.

- CU TOTII LA VOT… La „Romanii au talent”, vineri este Marea Finala, cu numarul 13, dar, contrar credintei populare, va fi cu noroc. Cei 11 concurenti vor lupta pentru marele premiu, in direct pe PRO TV si VOYO. La finalul primei semifinale, telespectatorii au aflat primii concurenti care vor ajunge…

- Ultima semifinala a celui mai indragit show de divertisment difuzat de Pro TV s-a incheiat, vineri, 5 mai. Iata care este lista finalistilor de la Romanii au talent 2023! Ei sunt concurenții care vor lupta pentru marele premiu de 120.000 de euro. Zece concurenți, in finala Romanii au talent 2023 Momente…

- „Aseara la Romanii au talent a fost MAGIE!!! Am avut emoții, am trait momente unice și am intalnit oameni deosebiți, de la participanții pe care mi i-am facut prieteni, pana la echipa PRO TV , care depune suflet și o munca titanica pentru aceasta emisiune. Nu mi-am imaginat niciodata ca voi ajunge in…