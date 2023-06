Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de sarbatoare in familia lui Bibi și asta pentru ca sora ei iși sarbatorește ziua de naștere astazi. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, artista i-a transmis surorii ei un mesaj cu adevarat emoționant. Iata ce a postat pe platformele de socializare personale!

- FCSB și Rapid se vor intalni sambata seara pe Arena Naționala din București, in ultimul meci al sezonului pentru ambele echipe in SuperLiga. Deși niciuna din cele doua formații nu va lupta pentru nimic, Cristi Sapunaru este de parere ca meciul va fi unul de urmarit.

- Revenit pe teren dupa o accidentare grava, Ianis Hagi a marcat primul sau gol dupa aproape un an și jumatate, in meciul disputat duminica pe terenul celor de la Hibernian (3-1). Mijlocașul roman și-a setat deja un obiectiv pentru aceasta vara și i-a transmis un mesaj și lui Edi Iordanescu.

- Conducatorii clubului Rapid au anunțat ce decizie au luat in privința lui Adrian Mutu, un antrenor foarte contestat de fani dupa infrangerea din partida cu CS Universitatea Craiova. Victor Angelescu, unul dintre cei doi acționari ai gruparii din Giulești, a transmis ca „Briliantul” o sa stea pe banca…

- Plecat in vara lui 2022, mijlocașul Rareș Ilie (20 de ani) ar putea reveni la Rapid in vara urmatoare. Dupa ce Victor Angelescu a anunțat ca Rapid are de gand sa faca 5-6 transferuri in vara, antrenorul Adrian Mutu a recunoscut ca Rareș Ilie ar putea reveni in Giulești, sub forma de imprumut. Rareș…

- Deian Sorescu s-a aratat foarte bucuros pentru ca a marcat si echipa lui a castigat. Iata ce a declarat dupa Universitatea Craiova – FCSB 1-2. Mijlocasul FCSB-ului nu l-a uitat pe arbitrul meciului cu Rapid, Horatiu Fesnic. Sorescu a spus ca Rapid trebuia sa aiba doi eliminati meciul trecut. Deian Sorescu,…

- Dan Șucu a explicat pentru Gazeta Sporturilor cum vede bilanțul financiar pe 2022, primul de cand a devenit acționar la Rapid, și anunța ca in cațiva ani „eu și Victor Angelescu vom investi impreuna 25 de milioane de euro și ne dorim sa devenim o forța”. Apariția și implicarea la un club a unui om de…

- SUA „saluta" ratificarea anuntata de catre Turcia a aderarii Finlandei la NATO, dar „incurajeaza" Ankara sa ratifice de asemenea „rapid" aderarea Suediei, a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, relateaza AFP.