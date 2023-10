Stiri pe aceeasi tema

- Ce s-a ales de Mircea Solcanu, cel care a fost in atenția telespectatorilor romani ani de zile. Prezentatorul de știri a facut o gafa și a fost dat afara de la postul de televiziune unde lucra, iar viața sa a fost un adevarat coșmar de atunci. Lucrurile par acum sa se așeze și pentru el. Ce s-a ales…

- Poliția Capitalei se afla in cautari disperate, asta dupa ce s-a dat din nou semnalul de alarma cu privire la dispariția unei persoane. De aceasta data este vorba despre un cunoscut influencer, care a plecat de acasa, in urma cu o seara, insa nu s-a mai intors. Cine este Filip Cristian, tanarul de pe…

- Una dintre cele mai cunoscute vedete din lume iubește din nou! Are doi copii mici acasa și s-a desparțit de tatal lor, dar a gasit imediat un inlocuitor pentru acesta. A fost surprinsa in ipostaze tandre cu noul iubit, de care pare indragostita nebunește. Cu doi copii acasa, dar indragostita nebunește…

- Jador continua sa-și surprinda fanii. Recent, cantarețul de manele a postat un clip pe Tik Tok, care i-a impresionat pe urmaritorii acestuia. In doar cateva ore, clipul a strans mii de aprecieri și de comentarii. Ce a postat artistul? Fanii lui Jador sunt impresionați Cantarețul de manele iși ține mereu…

- Ghinioanele se țin lanț de Vlad Obu, dupa ce in urma cu doua luni, prietenul fraților Tate a fost arestat de catre DIICOT, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Cum incearca sa scape de inchisoare.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 85 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. In data de 24 iulie, in jurul orei 02:00, SCHIOPU AURORA ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau, de pe strada I. Ghica, din Timisoara…

- Un barbat de 29 de ani din Turda, judetul Cluj, a fost plasat in arest la domiciliu dupa ce si-a urmarit pe strada fosta iubita, pana acasa, unde a sechestrat-o si a batut-o.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, politistii din cadrul Politiei Municipiului Turda - Biroul de Investigatii…