- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a spus sambata, la Prima TV, ca Nicolae Ciuca este in acest moment candidatul partidului la alegerile prezidentiale. Rares Bogdan respinge ideea unei candidaturi comune cu PSD pentru Cotroceni si militeaza ca liberalii sa mearga intr-o alianta de dreapta alaturi…

- Singuri sau impreuna cu o alta „formula politica”, PNL este stapan pe destinul sau politic, acesta este mesajul liderului PNL, Nicolae Ciuca, transmis in aceasta seara de la Iași, in cadrul unei conferințe de presa. „PNL are capacitatea, are determinarea, are oamenii dedicati sa poata sa mearga in…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis colegilor, in ședința Biroului Executiv al PNL de luni, ca formațiunea pe care o conduce are capacitatea si forta sa mearga singur in alegeri. Președinții de filiale și conducerea executiva vor trebui sa isi stabileasca directia pentru 2024, a insistat…

- Vin alegerile, iar partidele iși fac strategia pentru a caștiga cat mai multe voturi.„PNL are capacitatea și motivarea sa mearga singur in alegeri. E nevoie de multa analiza, fiecare partid vizeaza cel puțin una dintre cele doua funcții - președinte și premier”, a declarat Nicolae Ciuca - președintele…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor sustine ca Marcel Ciolacu ar trebui sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale pentru ca este presedintele partidului. Hunor nu crede ca social-democratii s-ar mobiliza pentru Nicolae Ciuca, in cazul in care PSD si PNL ar conveni sa sustina un candidat comun pentru…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, presedinte al organizatiei PNL Sibiu, a declarat sambata ca presedintele liberalilor, Nicolae Ciuca, reprezinta cea mai buna alegere pentru a reprezenta formatiunea la alegerile prezidentiale din 2024.Prezenta intr-o emisiune TV, Turcan a fost intrebata cand ar trebui…