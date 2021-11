Prim-vicepresedinte PNL, Rares Bogdan, spune ca varianta rotatiei prim-ministrilor nu a fost validata in forurile de conducere ale partidului. El amintește ca Florin Citu nu poate lua decizii de unul singur. Reactia vehementa a lui Rares Bogdan vine dupa aparitia informatiilor privind o intelegere intre liderii PNL si PSD asupra variantei premierului prin rotatie, cu […] The post Rareș Bogdan vrea premier exclusiv PNL: „Florin Cițu nu ia decizii de unul singur” first appeared on Ziarul National .