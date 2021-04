Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, dr. Andreea Moldovan, a anuntat intr-o conferința de presa ca aproximativ 90 de copii sunt internati in spitalele din țara cu cu diverse forme de COVID-19. Dintre aceștia, cinci sunt intubați. Noua copii sunt in stare grava, iar cinci sunt intubați „Sunt…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan i-a certat pe premier, pe Ludovic Orban și pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru ca nu au implementat masurile de sprijin pentru HoReCa și nici pe Masura 3 de sprijin, referitoare la capitalul de lucru, nu s-a facut nimic. “Pe de o parte venim cu restricții…

- Senatorul Diana Șoșoaca a fost prezenta, sambata, in platoul emisiunii Subiectiv, moderata de Razvan Dumitrescu la Antena 3, unde a adus acuzații grave, fara a le proba, la adresa adversarilor politici și a responsabililor campaniei de vaccinare. “Raportarile sunt mincinoase! N-au legatura cu adevarul!…

- Comitetul Interministerial Euro-2020 a dezbatut intens, miercuri, posibilitatea organizarii Campionatului cu public in tribune. Pe masa s-au aflat mai multe scenarii, doua dintre cu accesul publicului in tribune. La ședința organizata de ministrul Eduard Novak a participat șeful DSU Raed Arafat, Andreea…

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu il acuza pe prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, ca ii ataca pe miniștrii USR-PLUS din coaliție deoarece aceștia “nu ii mai lasa la furat” pe actualii reprezentanți ai PNL. ”Incredibila IPOCRIZIE a lui Rareș Bogdan!” scrie deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu,…

- Rareș Bogdan a continuat, luni, atacurile la adresa fostului premier Ludovic Orban, de data aceasta reproșurile fiind facute in ședința Biroului Executiv al PNL. Fostul ziarist i-a reproșat lui Orban ca miniștrii PNL s-au ascuns dupa numirea in funcție, doar vreo 3 dintre aceștia fiind vizibili public,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a avut marți prima reacție publica legata de conflictul din partid, dupa ce Rareș Bogdan și Robert Sighiartau i-au cerut demisia. Intrebat, marți, daca ia in calcul sa demisioneze, in condițiile in care are din ce in ce mai mulți contestatari in partid, Orban a raspuns:…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan afirma ca liderul partidului, Ludovic Orban, conduce in mod dictatorial PNL, impunand decizii și ignorandu-i pe ceilalți liberali din conducerea partidului. „Va spun o chestiune dureroasa. Uneori mi se parea ca atunci cand eram la masuța mea de realizator cu o…