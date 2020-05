Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a oferit exemple de abuzuri comise de Poliția Locala, dupa ce acesta a criticat dur instituția și a condamnat salariile mari pe care le incaseaza agenții. Vela puncteaza ca la Timișoara un foto reporter Agerpres a fost jignit de un agent de la Locala, in vreme ce…

- Intrebat despre cresterea numarului de masinilor iesite in trafic, ministul Velea a raspuns: „Este logica aceasta crestere, lumea a iesit la cumparaturi pentru sfintele sarbatori de Paste, au fost voluntari care au dus pasti si lumina acasa la cetateni, au fost multe actiuni de transport catre cei care…

- Ministrul a declarat ca Romania a primit o donație extrem de importanta, si anume: trei aparate de plasmafereza. Aceasta plasma se va recolta in trei centre, urmand ca ea sa fie folosita la pacienții aflati intr-o situatie critica. Asdar, a primele doua aparate care colecteaza plasma de la donatori…

- Trei angajați de la Tribunalul Suceava, infectați cu coronavirus Foto Agerpres Curtea de Apel Suceava anunta ca sunt confirmate 3 cazuri de infectare cu virusul covid 19 intre angajatii Tribunalului Suceava iar cei cu care acestia au intrat in contact sunt izolati la domiciliu. Potrivit unui…

- Românii care au plecat din Italia catre țara cu trenul vor intra în carantina sau autoizolare pe teritoriul României pentru a se preveni infectarile cu Covid-19, anunța CFR Calatori. Luni seara Ministrul de Interne, Marcel Vela a vorbit despre ”suspendarea sau, dupa caz, interzicerea…

- Numarul total de decese in China continentala (cu exceptia Hong Kongului si Macao) a crescut la 2.744 de la declansarea epidemiei in tara, in decembrie, potrivit Comisiei nationale pentru sanatate. In acelasi timp, in Europa, primul caz de imbolnavire cu coronavirus a fost confirmat in Norvegia,…

- Astazi este al doilea termen. La Inalta Curte de Casație și Justiție. Al doilea termen intr-un dosar la fel de voluminos ca și cel de la Nurenberg, finalizat la scurt timp de la incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial. Despre crimele naziștilor. Dosarul de la ICCJ este despre lovitura de stat…

- Al doilea termen in procesul Revolutiei are loc, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), iar institutia a luat din nou masuri speciale avand in vedere numarul mare de persoane citate. In interiorul instantei au fost amenajate banci, in conditiile in care reprezentantii institutiei…