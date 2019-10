Rares Bogdan a rabufnit la adresa reprezentantilor Guvernului in teritoriu. "In secunda in care vom avea guvernul valid, sper din tot sufletul sa nu treaca mai mult de 48 de ore pentru a schimba toti prefectii si subprefectii. Reprezentantii Guvernului in teritoriu trebuie sa fie reprezentantii Guvernului care a fost investit de Parlament. Foarte multi dintre dintre ei sunt bate de baseball, scule politice ale baronilor locali, ai nu au fost inalti functionari, ci politruci, noi vrem specialisti, nu politruci care au pus in practica politicile aberante ale PSD. Deci, sa fie clar, in 48 d eore…