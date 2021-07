Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rares Bogdan a afirmat duminica, 18 iulie, la conferinta de alegeri a PNL Maramures, ca i-a pus lui Florin Citu cateva conditii pentru a-l sustine in cursa interna pentru presedintia PNL, printre acestea numarandu-se aceea ca deciziile sa fie luate impreuna. „Atunci cand a…

- Vasile Blaga a reintrat in scena. In prezent europarlamentar, Vasile Blaga, unul dintre autorii fuziunii dintre PNL si PDL, le-a cerut celor doi candidați la șefia liberalilor, Florin Cițu și Ludovic Orban, sa ii „struneasca” pe „naravasii” care „dau de mancare presei”. In plus, Blaga a spus ca „acea…

- Filiala Alba a PNL este considerata una dintre cele mai puternice organizatii judetene liberale, relateaza Agerpres.Anterior, in debutul vizitei pe care o efectueaza, astazi, in Alba, premierul Florin Citu a vizitat societatea Elis Pavaje din Petresti - Sebes.La mai bine de doua saptamani de cand și-a…

- Bogdan, care il susține pe premierul Florin Cițu pentru șefia partidului, a subliniat ca acesta conduce o țara care are cea mai mare creștere economica din UE. ”Conduce o țara care are cea mai mare creștere economica. Este un om care negociaza de la egal la egal, l-am vazut cu ochii mei.Știe ce inseamna…

- Ludovic Orban a fost intrebat daca premierul Florin Citu il mai asculta, avand in vedere ca intre ei este o competitie interna pentru sefia partidului, spunand ca da deoarece sunt colegi de partid si iau deciziile impreuna. „Normal, suntem colegi de partid, Domnul Citu este premierul sustinut…

- Rareș Bogdan a anunțat sambata ca un politician „cu mare relevanța” din Partidul Național Liberal urmeaza sa iși anunțe duminica susținerea pentru Florin Cițu in lupta interna din partid. „Maine un nume foarte greu din PNL, cu mare relevanța, iși va anunța susținerea pentru Florin Cițu. Am…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost intrebat, duminica, daca se simte tradat de Rareș Bogdan, cel pe care l-a susținut sa deschida lista pentru europarlamentare, iar acum a spus ca il susține pe Florin Cițu la șefia PNL.

- Cițu a fost obligat de șefii sai politici sa iasa in public și sa spuna ca nu va mai lua decizii de unul singur, așa cum a facut cand l-a demis pe Vlad Voiculescu.”Coaliția merge mai departe. Am facut un pas important pentru a avea o guvernare mai coerenta. Ne asumam campania de vaccinare. E important…