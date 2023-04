Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan a afirmat ca iși va depune candidatura pentru funcția de vicepremier dupa rotativa guvernamentala din luna mai. Singura condiție pentru care acesta se va retrage din cursa este daca iși vor depune candidatura Ilie Bolojan sau Emil Boc.

- Rares Bogdan, europarlamentar PNL și prim-vicepreședinte al partidului, a afirmat joi, dupa ședința partidului, ca a comunicat colegilor sai din partid ca este hotarat sa candideze pentru funcția de vicepremier in cadrul guvernului și ca, in cazul necesitații, este dispus sa preia și un portofoliu considerat…

- Liderii PNL s-au intalnit ieri seara la Vila Lac pentru a stabili deciziile ce urmeaza a fi luate in cadrul Biroului Politic de azi, iar prim-vice președintele Rareș Bogdan a dat carțile pe fața privind situația actuala a partidului. Potrivit sursei realitatea.net, la ședința a participat și prim-vicepreședintele…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat joi, dupa ședința conducerii liberale care a avut loc la Parlament, ca este „hotarat” sa candideze pentru a prelua o funcție de vicepremier la rotația prim-miniștrilor cu PSD, dar ca va face „un pas in lateral” daca Ilie Bolojan sau Emil Boc vor dori…

- "Am spus ca sunt extrem de hotarat sa-mi depun candidatura pentru pozitia de vicepremier la rotativa in cadrul partidului, cu un singur amendament, ca in cazul in care va dori sa faca asta Bolojan sau Boc, voi face un pas lateral. Altfel, voi concura in aceasta pozitie cu oricare dintre colegii mei…

- Liderii PNL s-au reunit, joi, in ședința BPN, pentru a discuta despre rotația guvernamentala și negocierile cu PSD, dar și despre problemele din interiorul partidului. Inainte de ședința care are loc la Palatul Parlamentului, Nicolae Ciuca și conducerea partidului au avut, miercuri, o intalnire informala…

- „Noi am semnat un document și in cei 148 de ani de existența ne-am respectat cuvantul dat și ințelegerile. Ne vom respecta ințelegerea care este destul de clara: PNL va ceda poziția de prim-ministru urmand sa obțina poziția de vicepremier, ministru al Finanțelor Publice, al Transporturilor și poziția…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, declara ca nu s-a pus problema sa fie ministrul Finantelor dupa rotativa guvernamentala din luna mai. Burduja a fost intrebat, miercuri, la Prima News, daca din luna mai, dupa rotativa guvernamentala, va fi ministrul Finantelor. „Nu s-a pus aceasta problema”,…