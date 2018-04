Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul Dinu C. Giurescu s-a stins din viața, marți, la varsta de 91 de ani. Conform primelor informații, decesul a survenit din „cauze naturale”, pe fondul varstei inaintate și a unor afecțiuni cardiace mai vechi. Dinu C. Giurescu s-a nascut la 15 februarie 1927, in București. A fost istoric și…

