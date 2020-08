Stiri pe aceeasi tema

- "Cei din PSD nu au nicio șansa sa darame Guvernul Orban. Lumea știe exact cine este PSD, ce a facut PSD, modalitatea infioratoare in care PSD se pregatea sa indeparteze Romania de la drumul firesc democratic, occidental. PSD e un partid care nu are nicio șansa sa se reabiliteze in ochii romanilor,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca organizarea alegerilor locale s-ar putea desfașura fara probleme, daca se menține actuala rata de infectare cu noul coronavirus. Principalele declarații: ”Daca nu apar ameliorari, reduceri semnificative, vom prelungi starea de alerta. Daca ne uitam la evoluția…

- Alianța USR PLUS a transmis, marti, un apel public pentru declansarea unor consultari intre partidele care participa la aleegrile locale si presedintele Klaus Iohannis si Guvern, pentru stabilirea unor masuri de protectie, in contextul epidemiei de coronavirus. Alianta considera ca in actualul context…

- Președintele PSD Prahova, Bogdan Toader, cere Guvernului Orban sa nu mai faca o prioritate din organizarea alegerilor locale, in contextul in care Romania se confrunta cu o evoluție din ce in ce mai alarmanta a pandemiei. Toader considera ca pe primul plan, in acest moment, ar trebui sa fie mobilizarea…

- Reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca alegerile locale pot avea loc in luna septembrie, asa cum a fost stabilit, insa numai in conditiile in care in Romania infectarile cu coronavirus vor fi tinute sub control si daca populatia va respecta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Constanța, ca este prematur sa se discute, in prezent, despre amanarea alegerilor locale, in contextul numarului tot mai mare de persoane infectate cu noul coronavirus. Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, joi, la Constanța, intr-o conferința de presa,…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) sustine organizarea alegerilor locale in septembrie sau octombrie si a alegerilor parlamentare la termen, iar o eventuala amanare a acestora pentru anul viitor nu ar fi "un mesaj corect pentru societate", a declarat joi deputatul Csoma Botond la dezbaterea…

