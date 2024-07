Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a facut declarații cu privire la viitoarele alegeri prezidențiale și opțiunile de alianța ale partidului. Europarlamentarul a subliniat clar ca principalul adversar al PNL in turul doi va fi Marcel Ciolacu, nu Mircea Geoana.

- MIZELE ACORDULUI PSD-PNL PENTRU PREZIDENȚIALE*Prima miza a ințelegerii este scoaterea din joc a lui Mircea Geoana.*Ințelegerea PSD–PNL ii poate duce pe Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu in turul al doile*Lasconi, Simion și Geoana au șanse mici sa prinda turul al doilea in aceste condițiiMIZELE ACORDULUI…

- Mircea Geoana ocupa primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, cu o cota de 26,7%, fiind urmat de Marcel Ciolacu care ar obține 17,8% și Elena Lasconi care ar lua 14,3 dintre voturi, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Diana Șoșoaca este pe locul patru in…

- Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in Maramures daca PSD ii va propune lui Mircea Geoana sa intre in PSD avand in vedere ca cel mai recent sondaj - realizat de INSCOP la comanda News.ro - il da castigator in alegerile prezidentiale, Ciolacu a raspuns: „Parerea mea ca daca asa arata,…

- 23,7% dintre romani l-ar vota pe Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18,2% pe Marcel Ciolacu (PSD), 13,5% pe George Simion (AUR), 12,5% pe Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pe Nicolae Ciuca. In turul al doilea, Geoana ar iesi castigator detasat in fata oricaruia dintre potentialii…

- Alfred Bulai spune ca apariția Laurei Codruța Kovesi in cursa pentru prezidențiale ar putea reprezenta surpriza din acest an a alegerilor prezidențiale. Kovesi ar putea fi reprezentanta polului de dreapta, explica Bulai, caz in care i-ar invinge și pe Marcel Ciolacu, și pe Mircea Geoana, potrivit …