Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: ”Domnii de la ANRE, in momentul asta, submineaza statul roman si autoritatea Guvernului Romaniei, a prim-ministrului si a nu mai putin de cinci ministri care au semnat aceasta Ordonanta”, a acuzat Rares Bogdan in interventie. Reactia lui Rares Bogdan a venit in contextul in care Autoritatea…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a anuntat, vineri, la Digi24, ca va solicita, luni, in calitate de prim-vicepresedinte al PNL, o intrunire de urgenta a coalitiei si punerea pe ordinea de zi de saptamana viitoare, de catre Parlamentul Romaniei, a revocarii intregului Consiliului de Conducere al ANRE.…

- ”Pe agenda coalitiei nu a existat o discutie legata de marirea salariului minim pe economie sau o eventuala marire a pensiilor, dar toate aceste propuneri, firesc este sa fie insotite de un calcul bugetar, de o disponibilitate prezentata in cadrul coalitiei, de catre Ministerul de Finante si binentelor,…

- Consiliul municipal Chișinau s-a intrunit astazi, 26 august in ședința extraordinara. Pe ordinea de zi sunt 7 subiecte, printre care și Informații cu privire la consecințele intemperiei care au avut loc in capitala.

- ”Tu urmezi” este o noua emisiune de cultura generala pe care Dan Negru o va modera din acesta toamna, la Kanal D. Dupa ce a debutat cu success la noul sau post de televiziune cu ”Jocul cuvintelor”, popularul prezentator aduce in Romania acest nou format internațional (”Newt One” care a fost prezent…

- Este haos dupa ce PSD a propus plafonarea prețurilor la carburanți. Specialiștii spun ca aceasta masura va face mai mult rau decat bine și cer in schimb reducerea accizei și a TVA. De partea cealalta, guvernanții spun ca directivele europene ii impiedica sa faca acest lucru. O decizie va fi luata insa…

- "Noi membri in structurile de conducere a Partidului Alternativa Dreapta." Delegatia Permanenta Nationala a Partidului Alternativa Dreapta a hotarat in sedinta de lucru din data de 2 iunie 2022, alegerea a 4 noi membri in structurile de conducere ale partidului.Astfel, prin votul majoritatii s-au aprobat…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut, miercuri, in sedinta de Guvern, ca saptamana viitoare sa existe pe ordinea de zi Ordonanta privind masurile anti-specula. Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu a afirmat ca exista deja un text final care este pe circuitul de avizare, cu observatiile…