Stiri pe aceeasi tema

- Cursele aeriene din Romania ar putea fi limitate din cauza raspandirii coronavirusului, anunțul fiind facut de Nelu Tatar, secretar de stat in ministerul Sanatații, in urma raspandirii virusului in Italia.Tudor Barbu, prins beat la volan - Realizatorul B1 Tv a ramas fara permis / SURSE…

- Elvetia a confirmat primul caz de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul sau, a anuntat marti Biroul Federal pentru Sanatate Publica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Televiziunea elvetiana RTS a declarat ca autoritatile din Ticino, la granita cu Italia, au confirmat cazul in regiune.Pe…

- Premierul italian Giuseppe Conte a criticat situatia 'complet inadecvata' dintr-un spital pentru a explica propagarea rapida a virusului in nordul Italiei, potrivit AFP. 'Este clar ca exista un focar acolo si ca de acolo virusul s-a raspandit', a declarat Conte intr-o emisiune…

- In Italia, sapte persoane au murit din cauza coronavirusului, iar 229 sunt infectate cu virusul ucigas. Ultima persoana decedata este un barbat in varsta de 62 de ani, care avea probleme de sanatate. In nordul Italiei sunt 11 localitati aflate in carantina, la intrarea si la iesirea din aceste zone…

- In Romania- 39 de decese din cauza gripei Ultimul bilant dat publicitatii, ieri, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile urca la 39 numarul deceselor cauzate de gripa. În tara, 90 de scoli si gradinite sunt închise partial sau total din cauza…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 16, a anuntat, miercuri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica . Ultima persoana care a decedat din cauza gripei este o femeie in varsta de 82 de ani, din…

- In Romania11 oameni morti de la gripa - ultima victima un copil de 4 ani Foto: Arhiva. În România, 11 persoane au murit din cauza complicatiilor cauzate de gripa, ultima victima fiind un copil de 4 ani din Judetul Cluj, care avea si alte afectiuni si nu era vaccinat…

- Italia va lua, in curand, o decizie cu privire la renunțarea taxelor pe autostrazi, o acțiune care va genera probabil tensiuni in relația cu compania Autostrade per l’Italia, care opereaza mai mult de jumatate din drumurile cu taxa, transmite Bloomberg.Premierul țarii, Giuseppe Conte, a declarat…