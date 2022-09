Petrecerea a avut loc in aer liber, iar toți invitații au fost imbracați in alb.Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu s-au aflat printre invitații de la petrecere. Fosta realizatoare TV a filmat momentele-cheie și le-a postat pe pagina sa de Instagram.Florina Bogdan a avut parte de un tort cu trei etaje. Soții Rareș și Florina erau vizibil emoționați, s-au sarutat și s-au imbrațișat sub aplauzele tutror apropiaților.Rareș Bogdan este casatorit cu Florina Bogdan din anul 2008 și au impreuna doi copii. Chiar daca este soția unui personaj care are apariții publice zilnice, ea este o persoana destul…