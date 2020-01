Stiri pe aceeasi tema

- Familia Regala a avut in acest an 330 de actiuni publice si a efectuat 42 de vizite in tara si in strainatate, informeaza joi un comunicat transmis AGERPRES de Casa regala. Toate vizitele si toate evenimentele de la resedintele regale au fost acoperite financiar din fondurile Custodelui Coroanei, precizeaza…

- Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, continua planurile de extindere și deschide a doua hyperclinica in Galați, care pune la dispoziția galațenilor servicii de ambulator și imagistica. Investiția in noua unitate medicala a fost de 1,5 milioane de euro. …

- CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 15 decembrie a.c., va intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2019-2020, care va fi valabil pana la data de 12 decembrie 2020. Inainte de a va prezenta aspectele pozitive pe care compania naționala feroviara le-a evidențiat in comunicatul oficial, trebuie…

- Duminica, 10 noiembrie, cetațenii romanii au demonstrat tuturor politicienilor angajamentul lor total fața de valorile democratice, fața de parcursul european al țarii și fața de principiile bunei guvernari, pe care toți le așteapta puse in practica cat mai rapid. S-a dat astfel startul resetarii…

- Pentru ca primarul Iasului se simte cel mai bine intre primarii liberali, el facand parte din Asociatia „Moldova se dezvolta" alaturi de omologi ai sai din Suceava, Botosani si Neamt, am comparat postarile din ultima luna pe paginile de Facebook „Mihai Chirica" (Iasi), „Emil Boc" (Cluj), „Ilie Bolojan"…

- Incepand de astazi, polițiștii Direcției de Ordine Publica – Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol desfașoara, timp de 5 zile, o acțiune, pe raza județului Bistrița-Nasaud, pentru prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori din fondul forestier național. De asemenea, polițiștii…