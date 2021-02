Rareș Bogdan se REVOLTĂ: FĂRĂ clientelism politic acum Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, se arata sensibilizat de criza minerilor din Valea Jiului. El continua mesajul lansat in interiorul PNL avut in scandalul de la Apele Romane și cere depolitizarea instituțiilor cheie din statul roman: „Fara clientelism politic”, este mesajul lui Bogdan. El a publicat o poza in acest sens de la protestul minerilor cu un copil care are scris pe o pancarta: „Hoților. Dați salariul la tati ca am nevoi!” „Semnal de alarma. Pancarta care ne obliga! Toți cei conectați la rețelele de interese din jurul marilor companii din minerit trebuie indepartați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

