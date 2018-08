Rareş Bogdan se relaxează în sudul Franţei FOTO Realizatorul de televiziune de la Realitatea TV se afla intr-un sejur relaxat pe Coasta de Azur cu familia. A vrut sa uite de tumultul vietii politice din tara si a dat litoralul romanesc, cu tot cu vremea lui capricioasa, pe cel frantuzesc. Aflat de cateva zile pe Riviera franceza, Rares Bogdan se bucura din plin de timpul petrecut alaturi de familia sa. Cel putin, acolo, sotia sa, Florina, si fiul sau, Mihai, sunt departe de evenimentul care i-a speriat foarte tare in urma cu o luna, cand au fost atacati chiar la iesirea de la scoala. Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

