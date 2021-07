Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rares Bogdan a declarat ca i-a pus premierului Florin Citu mai multe conditii atunci cand i-a acordat sustinerea sa pentru presdintia PNL. Una dintre conditii este pastrarea functiilor detinute de membrii PNL, indiferent daca sunt in echipa care castiga sau nu, iar alta este aceea…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca, in ceea ce priveste vaccinarea personalului medical, exista propunerea ca cei care nu doresc sa se vaccineze sa fie testati anti-COVID si sa suporte costul testelor. El a raspuns astfel intrebat daca Executivul ia in calcul masura obligativitatii imunizarii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, in localitatea Bumbesti Pitic din judetul Gorj, ca toate lucrarile care se efectueaza prin PNDL vor fi decontate, in acest sens urmand sa aiba loc, in august, o rectificare bugetara. Ludovic Orban a transmis primarilor si constructorilor…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan susține ca Florin Cițu reprezinta pentru PNL o soluție „soluție infinit mai buna”. El il compara pe premier cu guvernatorl Bancii Italiei, Mario Draghi. „In momentul acesta o sa gasim soluții extrem de bune prin Florin Cițu. (...) In 2024 batalia nu o sa fie…

- El a fost intrebat, la Digi 24, daca "scartaie" coalitia de guvernare."In niciun caz. (...) Bineinteles ca este o coalitie in care sunt diferite obiective, dar aceleasi principii, pana la urma. Pe mine nu ma deranjeaza ca sunt discutii. Stiti bine cat am stat noi sa facem bugetul in coalitie, dar a…

- Și președintele Klaus Iohannis a avut prima reacție dupa scandalul de la Sanatate. S-a declarat convins ca de acum coaliția va funcționa mai bine și a insistat pe reforma urgenta necesara in sistemul de Sanatate. Și ministrul Transporturilor, Catalin Drula, da inapoi dupa ce l-a numit „zombie politic"…

- Liderii coaliției de guvernare au incheiat aseara un nou Acord, in speranța ca vor pune capat crizei politice ce se profila dupa demiterea lui Vlad Voiculescu. Doua seri pline au mers becurile la Palatul Parlamentului, in incaperile in care s-a cazut la pace. Pace stabilita printr-un document ale carui…