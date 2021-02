Rareș Bogdan s-a enervat! Acești parlamentari vor fi EXCLUȘI din partid Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca va cere excluderea din partid a oricarui liberal care va vota moțiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Votul asupra moțiunii inițiata de PSD urmeaza sa fie dat in ședința de miercuri a Parlamentului. Luni a avut loc dezbaterea pe moțiune. „In calitate de prim-vicepreședinte al PNL va spun ca daca se va intampla acest lucru voi cere excluderea din partid a parlamentarului respectiv. Atunci cand funcționezi intr-o coaliție, atunci cand impartașești niște valori și atunci cand vrei cu adevarat sa schimbi Romania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

