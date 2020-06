Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a apreciat luni, la Digi24, ca este „rușinos și degradant" pentru un om sa ajunga in situația lui Calin Popescu Tariceanu și Renate Weber. Ludovic Orban cere demiterea Avocatului Poporului. "Renate Weber s-ar fi aratat a fi avocatul PSD-ului" „Renate…

- PSD s-a infipt mediatic in pandemia de Covid19 cu determinarea unei capușe care iși face culcuș in ceafa unui vițel. Deoarece acest partid malefic nu știe decat sa profite de nenorocire, a considerat coronavirusul o salvare politica in extremis. Exact cand pesediștii iși spuneau ca trebuie sa fie gata…

- Opoziția promite un proiect de lege care sa anuleze in mod automat amenzile date in starea de urgența, declarate neconstituționale miercuri. Vor fi insa și excepții de la aceasta amnistie, respectiv „contravențiile primite pentru incalcarea masurii de carantina, tulburarea ordinii publice și alte fapte…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlanțuit dupa ce președintele Klaus Iohannis i-a atacat dur pe liderii din opoziție, care au criticat prelungirea starii de urgența in absența unor masuri reale pentru redresarea economiei."Pe dl Iohannis l-au lasat nervii. Cred ca izolarea nu-i…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, susține intr-un editorial prelungirea starii de urgența și ii da replica lui Calin Popescu-Tariceanu.„Opoziția lui Calin Popescu-Tariceanu fața de prelungirea starii de urgența reprezinta cea mai clara dovada de inconștiența. Daca vrea sa impinga Romania…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca nu voteaza prelungirea starii de urgența. Acesta susține ca prin ordonanțele emise de ministrul de Interne, Marcel Vela, nu s-au luat masuri pentru salvarea economiei, ba mai mult s-a deschis calea pentru multe abuzuri."Deci, nu o sa votez pentru…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a rabufnit la adresa Guvernului Orban, caruia ii cere sa acționeze responsabil in aceste vremuri grele.„Daca vremurile nu ar fi atat de grele, ciorovaiala guvernanților pe cum sa foloseasca cele 200.000 de teste coronavirus care vor veni saptamana viitoare…